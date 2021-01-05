Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Uyanış: Büyük Selçuklu
00:15 Tövbeler Olsun
02:55 52 Hafta
03:05 Diriliş Ertuğrul
03:20 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
05:00 Şehirden Uzakta
05:20 52 Hafta
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Masumlar Apartmanı
23:00 Son Şans
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 05 Ocak 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika