Nijerya'da Üniversiteye Saldırı: 9 Öğrenci Kaçırıldı - Son Dakika
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Nijerya'da Üniversiteye Saldırı: 9 Öğrenci Kaçırıldı

Nijerya\'da Üniversiteye Saldırı: 9 Öğrenci Kaçırıldı

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde, Confluence Üniversitesine düzenlenen saldırıda 9 öğrenci kaçırıldı. Saldırıda çok sayıda öğrenci kaçmayı başarırken, güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi. Nijerya, son zamanlarda silahlı çetelerin ve terör örgütlerinin saldırılarına maruz kalıyor. Ülkede fidye için kaçırma olayları da sıkça yaşanıyor.

10.05.2024 22:05
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Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kogi eyaletinde, Confluence Üniversitesine düzenlenen saldırıda 9 öğrenci kaçırıldı.

Kogi Eyaleti Enformasyon ve İletişim Komiseri Kingsley Fanwo, yaptığı yazılı açıklamada, Kogi'nin Osara bölgesinde bulunan Confluence Üniversitesine gelen silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

Fanwo, saldırıda 9 öğrencinin kaçırıldığını, çok sayıda öğrencinin kaçmayı başardığını söyledi.

Olay yerine güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydeden Fanwo, "Eyalet hükümeti, kaçırılan tüm öğrencilerin güvenli bir şekilde kurtarılması ve ailelerine kavuşturulması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır." ifadesini kullandı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Ülkede ayrıca, cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler ve çete üyeleri, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nijerya'da Üniversiteye Saldırı: 9 Öğrenci Kaçırıldı - Son Dakika

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