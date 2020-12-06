06 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Aile Babası

01:30 Senden İyi Yok

02:30 Şehrin Adamı

02:30 Yatıya Misafirim Var

04:15 Müzik Arası

05:00 Küçük Ağa

05:15 Arda'nın Mutfağı

06:30 İyi Aile Babası

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 İyi Aile Babası

14:15 Hekimoğlu

16:00 İyi Aile Babası

16:15 Bir Annenin Günahı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Annenin Günahı

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Sadakatsiz

23:45 İyi Aile Babası