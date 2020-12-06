06 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

06 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

06.12.2020 06:42
06 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

06 Aralık 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Aile Babası

01:30 Senden İyi Yok

02:30 Şehrin Adamı

02:30 Yatıya Misafirim Var

04:15 Müzik Arası

05:00 Küçük Ağa

05:15 Arda'nın Mutfağı

06:30 İyi Aile Babası

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 İyi Aile Babası

14:15 Hekimoğlu

16:00 İyi Aile Babası

16:15 Bir Annenin Günahı

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Bir Annenin Günahı

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Sadakatsiz

23:45 İyi Aile Babası

06 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 06 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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