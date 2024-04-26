Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı - Son Dakika
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Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı

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Türkiye'de bulunan Pakistanlı bir şahıs, evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı. Görüntüler sosyal medyada infial yaratırken, Pakistanlı şahıs kendisine yönelik tepkilere "Sen kim oluyorsun da bana böyle diyorsun? 400 bin dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığını aldım. Çık dışarı" yanıtını verdi.

26.04.2024 13:48  Güncelleme: 13:52
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Son dönemde yapılan paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yer alan sosyal medya platformu TikTok'ta yayımlanan bir video daha deyim yerindeyse infial yarattı.

GİZLİCE KAYDA ALIP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Türkiye'de bulunan Pakistanlı bir şahıs, evinde dans eden genç kadını gizlice cep telefonuyla kayda alıp TikTok'taki hesabında paylaştı.

Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı

KENDİSİNE YÖNELİK TEPKİLERE SKANDAL YANIT

Yayınladığı görüntülerle sosyal medyada infial yaratan Pakistanlı şahsa tepkiler kısa sürede büyürken, kendisine yönelik tepkilere de skandal bir yanıt verdiği görüldü.

Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı

"400 BİN DOLARLIK YATIRIM KARŞILIĞINDA TÜRK VATANDAŞLIĞINI ALDIM"

Şahıs, TikTok'taki videonun altına "Sen de geri döneceksin" yorumu yapan kullanıcıya "Sen kim oluyorsun da bana böyle diyorsun? 400 bin dolarlık yatırım karşılığında Türk vatandaşlığını aldım. Çık dışarı" cevabı verdi. Olay kısa sürede büyük infial yaratırken, resmi makamlardan konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok\'ta paylaştı

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı - Son Dakika
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