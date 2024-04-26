Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Geçtiğimiz yıl evlenen İlhan Mansız-Lela Leyla çiftinin erkek bebekleri dünyaya geldi. Mansız, yeni doğan oğlunun fotoğraflarını 'Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. O kareler çokça beğeni alırken, Mansız'ın oğluna Imre Leon ismini vermesi takipçileri tarafından "Anne Türk baba Türk isim Imre Leon?! Yakıştıramadım!' şeklinde yorumlarla eleştirildi.

26.04.2024 17:28  Güncelleme: 17:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk futbolunun efsane isimlerinden İlhan Mansız, Azerbaycanlı Lela Leyla ile geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Leyla-Mansız çifti, bebeklerinin cinsiyetini açıklamıştı. Mansız, "Aramıza katılmanı dört gözle bekliyoruz canım oğlum" diyerek erkek bebek sahibi olacaklarını duyurmuştu.

"AİLEMİZE HOŞ GELDİN IMRE LEON MANSIZ"

İlhan Mansız, sosyal medya hesabından "Ailemizin yeni üyesi Imre Leon Mansız" notunu düşerek oğluyla birlikte olan fotoğraflarını paylaştı.

"YAKIŞTIRAMADIM"

Oğluna Imre Leon ismimi koyan Mansız, yabancı isim nedeniyle takipçileri tarafından eleştirildi. Fotoğrafları beğenmelerine rağmen İlhan Mansız'a tepki gösteren takipçileri, "Anne Türk baba Türk isim Imre Leon?! Yakıştıramadım!" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o kareler;

Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı

Sosyal Medya, İlhan Mansız, Beşiktaş, Bebek, Baba, Leon, 3.Sayfa, Magazin, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Game Over: Senin Cibilliyetini!! 20 8 Yanıtla

17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:57:21. #1.13#
SON DAKİKA: Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement