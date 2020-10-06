06 Ekim 2020 Cnn Türk Yayın Akışı - Son Dakika

06 Ekim 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
06 Ekim 2020 Salı günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Tarafsız Bölge
04:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
08:00 Güne Merhaba
08:40 A'dan Z'ye
10:00 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
12:00 Gündem 12
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:00 Bugün
16:00 Günlük
17:00 Günlük
18:00 Ana Haber
21:00 Akıl Çemberi
Son Dakika 4 kişinin cinsel istismarına uğrayan 14 yaşındaki kıza yardım istediği şahıs da aynısını yaptı ABD, Rusya ve Fransa'dan Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı İstinaf, Ceren Damar Şenel cinayeti sanığına verilen cezayı uygun buldu Çıplak pozları ifşa olan Cem Özer, eşiyle birlikte kamera karşısına geçip özür diledi Brezilyalı futbolcunun eşi, bebeğini apartman girişinde dünyaya getirdi Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi Fransa içinde yeni bir devlet kurdular! Haçlı flamalarıyla bağımsızlık ilan ettiler Sinema oyuncusu Mehmet Yağmur, koronavirüsten hayatını kaybetti