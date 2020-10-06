06 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

06 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

06 Ekim 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

06 Ekim 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Menajerimi Ara

03:10 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16:30 Erkenci Kuş

18:30 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

06 Ekim 2020 Star Yayın Akışı

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 06 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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