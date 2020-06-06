06 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
00:40 Son Durak
01:15 Uçuş Ekibi
01:40 Esra Erol'da
03:35 Bir Zamanlar Çukurova
04:50 Bir Zamanlar Çukurova
07:00 Kahvaltı Haberleri
07:30 atv’de Hafta Sonu
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
10:00 Kardeş Payı
11:30 Kardeş Payı
13:00 Moana
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
15:00 Kuruluş Osman
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Moana
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
21:00 Kim Milyoner Olmak İster?
22:00 Kardeş Payı
23:30 Kardeş Payı