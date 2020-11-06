06 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Gönül Dağı

01:05 Gönül Dağı

02:45 Fazlası Zarar

03:05 Fazlası Zarar

04:30 Türkan Hanım'ın Konağı

05:40 Seksenler

06:05 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Masumlar Apartmanı

11:00 Gönül Dağı

13:40 Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Payitaht Abdülhamid

23:45 3'te 3 Tarih