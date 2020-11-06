06 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

06 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
06.11.2020 06:42
06 Kasım 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Gönül Dağı
01:05 Gönül Dağı
02:45 Fazlası Zarar
03:05 Fazlası Zarar
04:30 Türkan Hanım'ın Konağı
05:40 Seksenler
06:05 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Masumlar Apartmanı
11:00 Gönül Dağı
13:40 Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:45 3'te 3 Tarih
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