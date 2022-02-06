Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Kaderimin Oyunu
03:30 Söz
05:30 Pulsar
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Bir Demet Tiyatro
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Ters Yüz
21:45 Ters Yüz
23:45 Kaderimin Oyunu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 06 Şubat 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika