Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
03:05 3'te 3
04:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
05:35 Tövbeler Olsun
08:35 Kalk Gidelim
12:25 Benim Adım Melek
16:10 Teşkilat
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dünya Hali
21:45 Hollanda - Türkiye
23:45 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 07 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika