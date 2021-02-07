07 Şubat 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

03:00 Kanatsız Kuşlar

05:10 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:35 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

12:40 Kutup Macerası

15:15 Hercai

15:50 Maraşlı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Hercai