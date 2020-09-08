08 Eylül 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:00 Benim Adım Melek

02:20 52 Hafta

02:45 Hangimiz Sevmedik

04:50 Hayat Kurtaranlar

05:10 Ulak

05:30 Aslan Ailem

06:00 Aslan Ailem

08:30 Yeşil Deniz

09:00 Yeşil Deniz

10:50 Hangimiz Sevmedik

11:20 Hangimiz Sevmedik

14:45 Fazlası Zarar

16:55 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Düğün Dernek

20:00 Yeşil Yol

22:45 Benim Adım Melek

23:50 Tövbeler Olsun