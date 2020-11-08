08 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

08 Kasım 2020 Star Yayın Akışı
08.11.2020 06:42
08 Kasım 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:20 Dizi
01:20 Babil
03:30 Erkenci Kuş
05:15 Afacan Beşler
07:00 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Afacan Beşler 2
15:00 En Güzel Bölüm
15:15 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
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