08 Kasım 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

01:20 Dizi

01:20 Babil

03:30 Erkenci Kuş

05:15 Afacan Beşler

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Afacan Beşler 2

15:00 En Güzel Bölüm

15:15 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara