08 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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08 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

08.04.2022 06:42
08 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı

08 Nisan 2022 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

03:00 M. Fatih Çıtak'la Sahur Vakti

05:30 Yabancı Damat

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

YORUMLAR
500
Arka Sokaklar dizisinde bu akşam neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak? Arka Sokaklar dizisinde bu akşam neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak? Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı? Sadakatsiz'de dün akşam neler oldu? Asya, Volkan ve Derin'e oynadığı oyundan pişman mı? Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Volkan, Asya'nın planını çözecek mi? Sadakatsiz dizisinde bu akşam neler olacak? Volkan, Asya'nın planını çözecek mi?

Kanal D, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 08 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 08 Nisan 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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