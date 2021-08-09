09 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

09 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

09 Ağustos 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları 05:00 Yüz Yüze Futbol 06:00 Orhan Ayhan'la 06:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler 13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler 13:50 Takvim Yaprakları 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Stüdyosu 16:00 Gündem Futbol Transfer 17:50 Takvim Yaprakları 17:55 Hava Durumu 18:00 Spor Merkezi 19:55 Hava Durumu 20:00 Spor Akşamı 21:00 Aktüel Futbol Transfer 23:00 Transfer Gündemi

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