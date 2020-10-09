09 Ekim 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:30 Ramo

02:15 Arıza

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Asuman'la Sevgili Dünürüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı

20:00 Ramo

23:15 Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı