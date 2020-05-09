09 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Beyaz Show
02:00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti
04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
04:30 Akasya Durağı
05:15 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Kalbim Ege'de Kaldı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 Gelinim Mutfakta
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Çarkıfelek
16:45 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Postacı
20:15 Arka Sokaklar
21:45 Sol Şerit
23:45 Beyaz Show