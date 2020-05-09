09 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Beyaz Show

02:00 M. Fatih Çıtlak’la Sahur Vakti

04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

04:30 Akasya Durağı

05:15 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 Gelinim Mutfakta

13:45 Arka Sokaklar

16:00 Çarkıfelek

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Postacı

20:15 Arka Sokaklar

21:45 Sol Şerit

23:45 Beyaz Show