1 hafta önce tanıştığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

1 hafta önce tanıştığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu: 1 yaralı

1 hafta önce tanıştığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu: 1 yaralı
25.12.2025 04:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişi bir hafta önce tanıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişi bir hafta önce tanıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Kasığından yaralanan şahıs tedavi altına alınırken, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, M.Y. ile yaklaşık bir hafta önce tanıştığı ismin öğrenilemeyen şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda M.Y. kasığından tabancayla yaralandı. M.Y., 112 AciL Çağrı Merkezi'nde önce arkadaşını arayarak, durumu bildirdi. M.Y.'nin arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.Y.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kocasinan, 3-sayfa, Kayseri, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 1 hafta önce tanıştığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:12:10. #7.11#
SON DAKİKA: 1 hafta önce tanıştığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.