1 hafta önce tanıştığı arkadaşı tarafından silahla vuruldu: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 1 kişi bir hafta önce tanıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vuruldu. Kasığından yaralanan şahıs tedavi altına alınırken, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi Şehit Mehmet Erciyes Caddesi'nde bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, M.Y. ile yaklaşık bir hafta önce tanıştığı ismin öğrenilemeyen şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüştüğü olayda M.Y. kasığından tabancayla yaralandı. M.Y., 112 AciL Çağrı Merkezi'nde önce arkadaşını arayarak, durumu bildirdi. M.Y.'nin arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından M.Y.'yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ