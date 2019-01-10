1 Haftadır Haber Alınamıyordu...

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Kastamonu'da uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu.
Kastamonu
'da uzun zamandır kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü olarak bulundu. Olay Aktekke Mahallesi Sarıkaya
Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen 81 yaşındaki Halil Sevim'den yaklaşık 1 haftadır haber alamayan yakınları komşularına haber verdi. Halil Sevim'in evine giden komşuları evin kapısını açan olmayınca durumu polis ekiplerine haber verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla kapıyı açarak eve girdi. Sağlık görevlileri eşliğinde eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk yapılan incelemede 81 yaşındaki Halil Sevim'in yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği tespit edildi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Sevim'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kastamonu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı.
(Davut Has/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
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