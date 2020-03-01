1 Mart Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 1 Mart Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

1 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

GençlerbirliğiBEŞİKTAŞTakım izinliTFF 1. LİG14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ekol Göz Menemenspor14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Bursaspor16.30 İstanbulspor - Adanaspor19.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor

19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

TFF 1. LİG

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ekol Göz Menemenspor

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Bursaspor

16.30 İstanbulspor - Adanaspor

19.00 Altay - Altınordu

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Sigortam.net İTÜ Basket - Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor (Şahinbey)

15.15 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka (Ankara)

17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

15.00 PTT- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)

15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)

19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

CİMNASTİK

Mersin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erecek.

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.30 Milan - Genoa (Hakan Çalhanoğlu)

15.30 Union Berlin - Wolfsburg (Yunus Mallı)

16.30 PSV Eindhoven - Feyenoord (Orkun Kökçü, Oğuzhan Özyakup)

17.00 Sassuolo - Brescia (Mert Müldür)

17.00 Nantes - Lille (Zeki Çelik)

18.00 Deportivo La Coruna - Lugo (Emre Çolak)

18.45 Sparta Rotterdam - Emmen (Kerim Frei)

20.00 Kopenhag - Aalborg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)

20.00 Cagliari - Roma ( Cengiz Ünder, Mert Çetin)

22.45 Juventus - Inter (Derby d'Italia)


İstanbulspor, basketbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:28 Kaynak: DHA
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