1 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 MKE Ankaragücü - Demir Grup Sivasspor19.00 Galatasaray - Gençlerbirliği
BEŞİKTAŞTakım izinli
TFF 1. LİG14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Ekol Göz Menemenspor14.00 Cesar Grup Ümraniyespor - Bursaspor16.30 İstanbulspor - Adanaspor19.00 Altay - Altınordu
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Sigortam.net İTÜ Basket - Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)15.15 Gaziantep Basketbol - OGM Ormanspor (Şahinbey)15.15 Türk Telekom - Pınar Karşıyaka (Ankara)17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor - Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor - İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi15.00 PTT- Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Karayolları (Burhan Felek)17.30 Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet (Cengiz Göllü)19.00 Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)
CİMNASTİKMersin Cimnastik Türkiye Şampiyonası sona erecek.
AVRUPA'DAN FUTBOL14.30 Milan - Genoa (Hakan Çalhanoğlu)15.30 Union Berlin - Wolfsburg (Yunus Mallı)16.30 PSV Eindhoven - Feyenoord (Orkun Kökçü, Oğuzhan Özyakup)17.00 Sassuolo - Brescia (Mert Müldür)17.00 Nantes - Lille (Zeki Çelik)18.00 Deportivo La Coruna - Lugo (Emre Çolak)18.45 Sparta Rotterdam - Emmen (Kerim Frei)20.00 Kopenhag - Aalborg (Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)20.00 Cagliari - Roma ( Cengiz Ünder, Mert Çetin)
22.45 Juventus - Inter (Derby d'Italia)