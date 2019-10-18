Son Dakika Haberleri: 1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi
Son Dakika Güncel 1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi

1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi

37 dakika önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ve akıllı şebeke uygulamasıyla enerjideki dönüşüm ile teknolojik gelişmelerin ele alınacağı "1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi" başladı.

1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi, System.String[]

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ve akıllı şebeke uygulamasıyla enerjideki dönüşüm ile teknolojik gelişmelerin ele alınacağı "1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi" başladı.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, bilginin üretilmesi ve kamuya mal edilmesi anlamında üniversitelere büyük bir görev düştüğünü vurguladı.


İnsanoğlunun bilgi arayışının varoluşundan bugüne dek her dönemde sürdüğünü ifade eden Akgül, şöyle konuştu:


"Bilginin üretimi kadar o bilginin paylaşılması, başkalarına aktarılması ve insanlığın hizmetine sunulması büyük bir önem taşımaktadır. Bu sebeple bilgiyi elde etmek için gösterdiğimiz çabayı o bilginin paylaşılması noktasında da göstermeliyiz. KMÜ olarak bilimi toplumla paylaşmak, bilimsel bilginin çoğaltılmasına katkı sağlamak, üretilen bilginin başta sanayi olmak üzere çeşitli mecralarda uygulanmasına ön ayak olmak amacıyla pek çok bilimsel toplantı ve çalıştay düzenlemekte, Ar-Ge faaliyetleri yürütmekteyiz."

"Enerji ihtiyacını doğru yönetmeliyiz"

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Sefa da elektrik güç endüstrisinin akıllı şebeke uygulamalarının etkisiyle geçmişte benzeri görülmemiş dönüşümler ve zorluklarla yüz yüze olduğunu söyledi.

Sefa, "Bu yeni kavram, enerji kaynakları ve yüklerin verimli, ekonomik, sürdürülebilir ve güvenli bir şekilde daha iyi koordine edildiği esnek bir elektrik şebekesinin oluşturulması fikrinden doğmuştur. Geçmişte yapılan yanlış planlamalardan dolayı ülkemiz zaman zaman enerji alanında aksaklıklar yaşamıştır. Şimdi geleceğe dönük sürdürülebilir planlamalarla ülkemizin enerji ihtiyacını doğru yönetmemiz gerekiyor" dedi.

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kurt ise "Düşük Güç Enerji Kaynakları: Enerji Hasatçıları" konulu bir sunum yaptı.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Mehmet Akgül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yusufeli Barajı'nda gövde yüksekliği 139 metreye ulaştı
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlunun ölümüne ilişkin dosya cinayet büroya devredildi Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar Türkiye-ABD anlaşmasının perde arkasında ne oldu? Görüşmenin detayları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 12:04:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 1. Ulusal Mühendislik ve Teknoloji Kongresi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]