1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı - Son Dakika

1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı

17.10.2020 10:24

1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı Doç. Dr. Mithat Günaydın: "1 yaşında hastaya kapalı ameliyat yapmak son derece naziktir" "Çocuklarda safra kesesi taşı erişkinlere göre çok daha nadir görülen bir durum" Samsun'da 1 yaşındaki bebeğin 5 adet taş bulunan safra kesesi...

1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı

Doç. Dr. Mithat Günaydın: "1 yaşında hastaya kapalı ameliyat yapmak son derece naziktir"

"Çocuklarda safra kesesi taşı erişkinlere göre çok daha nadir görülen bir durum"

SAMSUN - Samsun'da 1 yaşındaki bebeğin 5 adet taş bulunan safra kesesi kapalı ameliyatla alındı.

Laparoskopik cerrahi (kapalı ameliyat) operasyonunu gerçekleştiren Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Kesedeki küçük taşlar çocuklar için risktir. Bu durum Samsun'da son 9 yılda sadece 61 hastada görüldü" dedi.

Samsun'da yaşayan Rümeysa ve Mustafa Taşova çiftinin bebekleri Yılmaz Murat Taşova henüz iki aylıkken rutin muayeneleri sırasında safra kesesinde çamurlanma fark edildi. Çamurlanmadan sonra çeşitli hastanelere ve tedavi yöntemlerine başvuran aile sonrasında şifayı Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mithat Günaydın'da buldu. Doktorun özellikle laparoskopik cerrahi yöntemi ile yaptığı ameliyatla bebeğin safra kesesiyle birlikte 5 milimetre uzunluğundaki 5 taş çıkartıldı. Sağlık durumu iyi olan bebek ameliyattan bir gün sonra taburcu edildi.

"Geceleri sancılanmaları vardı"

Bebeğinin tedavi öncesi yaşadıkları hakkında bilgi veren anne Rabia Taşova, "Yaklaşık 2 aylıkken rutin muayeneleri yapılırken safra kesesinde çamur olduğu fark edildi. O muayeneden sonra biz gastroenterologlara gittik. Bir ilaç kullandık. İlaçtan sonra temizlediğinde taş olduğu fark edildi. Taşı temizlemek için ilaç tedavisine devam ettik ancak bir sonuç alamadık. Taşlar daha sonrasında büyüdü. 13 ayına kadarda yaklaşık 5 milimetrelik taşı olduğunu fark ettik. Bu süreçte geceleri sancılanmaları vardı. Huysuzluklar vardı. En son rahatsızlığın ilaç yöntemiyle bir çözüm bulamayacağını fark ettik. Alınmasının daha doğru bir karar olacağını düşünerek en sonunda Mithat hocamızı bulduk. Hocamız da bizimle aynı fikirdeydi. Taşların ileri dönemde Yılmaz Murat'a daha sıkıntı verebileceğini, rahatsızlığın belki karaciğerine zarar verebileceği noktaya gelebileceğini öngördük. Kapalı bir şekilde ameliyatı gerçekleşti. Şu anda mutlu bir şekilde hastaneden ayrılıyoruz" diye konuştu.

"1 yaşında hastaya kapalı ameliyat yapmak son derece naziktir"

Ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini söyleyen Doç. Dr. Mithat Günaydın, "Hastamızın daha öncesinde safra kesesinde çamurlanma bulundu. Verilen ilaçlardan sonra çamurlanma geçmedi ve taşa dönüştü. Yapılan ultrasonda 5 milimetrelik 5 adet taşı vardı. Geceleri sancılanıp uyanıyor ve kusmaları oluyordu. Öncesinde gidilen merkezlerde ameliyat önerilmiş fakat yapılmamış. Hastanın ailesi bizi buldu. Yapılan değerlendirme sonucunda ameliyata karar verdik. Kapalı ameliyat şeklinde yapmayı planladık. 1 yaşında hastaya kapalı ameliyat yapmak son derece naziktir. Ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız araştırmada 9 yılda 61 hastada görüldü"

Çocuklarda safra kesesi taşının erişkinlere göre daha nadir olduğunu ifade eden Dr. Günaydın, "Ondokuz Mayıs Fakültesi Tıp Fakültesinde bulunan doktorlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde bu tür durum Samsun'da son 9 yılda 61 hastada görüldü. Çocuklarda safra kesesinde taş oluşumunun yüzde 20'sinin altında kan hastalıkları yatar. Yüzde 80 ise bilinmeyen bir safra taşı oluşumu var. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda yüzde 80'lik kısımdaki çocuklarda obezite, yoğun bakımda uzun süre kalmak, uzun süre antibiyotik kullanımı, fast food beslenmenin çocuklarda safra kesesinde taş oluşumunu etkilediği gözlemlendi. Hastamızın bilinmeyen bir taşlaşması var. Bütün yönlerden araştırdık lakin bir neden bulunamadı. Kesedeki küçük taşlar çocuklar için risktir. Çocuklarda safra kesesi taşı erişkinlere göre çok daha nadir görülen bir durumdur. Bu bilgi literatürle uyumludur. Çocuklarda safra kesesi oluşumu çok nadirdir" ifadelerini kullandı.

1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı
1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı
1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı
1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı

Mithat Günaydın, Yılmaz Murat, Taşova, Samsun, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ordusu, tam 27 yıl sonra Fuzuli kentini işgalden kurtardı Otoyol manzaralı meşrubat keyfi pahalıya patladı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı Sivas'ın köyünü ziyaret eden Sivasspor'lu kaleci Samassa, traktör kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau'nun yüzüne söyledi: İhracat kısıtlaması müttefiklik ruhuna aykırı AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak 1 yıldır ormanlık alanlarda saklanan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı
Ünlü iş insanı Rahmi Koç, 90. doğum günü partisinde koronavirüse yakalandı Ünlü iş insanı Rahmi Koç, 90. doğum günü partisinde koronavirüse yakalandı         
09:50
Son Dakika! 13 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama: Onları köpek kovar gibi kovacağız Son Dakika! 13 sivilin hayatını kaybettiği saldırı sonrası Aliyev'den ilk açıklama: Onları köpek kovar gibi kovacağız         
09:22
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı Geriye büyük bir enkaz, sahibini kaybetmiş oyuncaklar kaldı! Gence'deki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı         
08:05
Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Başarılı oyuncu Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı         
07:24
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor         
23:16
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs tedavisinde etkili olan tek ilaç Deksametazon         
21:39
Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü Gole sebebiyet veren futbolcu, takım arkadaşları tarafından dövülerek öldürüldü         
20:34
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür Mahsun Kırmızıgül'den Yıldız Kenter sözünü tutan Ekrem İmamoğlu'na teşekkür         
13:59
Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi Esenyurt'ta bir şahıs, kapının önündeki ayakkabıları toplayıp ateşe verdi         
13:09
Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı         
12:08
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Son bir haftada İstanbul, Bursa ve bazı illerde vaka sayısında artış eğilimi var         
11:35
Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü         
11:24
Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Deniz Hamzaoğlu, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:01
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun mini etekli pozu tepki çekti         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 10:34:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei