10 bin 630 dekar tarım arazisin sulanacağı Hasanlı Göleti'nde çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yapımı sürdürülen Hasanlı Göleti'nde çalışmalar devam ediyor.

Toplam 10 bin 630 dekar tarım arazisinin sulanacağı Hasanlı Göleti sayesinde Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi de alan Taşköprü sarımsağında üretim alanı ve rekoltede artış yaşanması hedefleniyor.

Hasanlı Göleti sulama ve içme suyu projesinde boru hattı döşemesinde sona yaklaşılırken, arıtma tesisinin de ihalesinin başlamasıyla ilçe halkı doğal kaynaklı içme suyuna kavuşacak. Projenin tamamlanmasıyla 12 köyün sulama suyu ihtiyacı karşılanacak.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Harun Yalçın ile çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çatal, göletle birlikte ilçede içme suyu sorununun da kaymayacağını belirterek "Ayrıca Taşköprü sarımsağının ekimi 10 bin 630 dekar alanda daha gerçekleşebilecek ve bu sayede verim de artacak. Boruların döşendiğini ve vanaların takılma aşamasında olduğunu bilgisini aldık. Vanalar ve kalan çalışmaların bitmesinin akabinde arıtma ihalesini yaparak önümüzdeki yıllarda suyu çeşmelerimizden akıtacağız." dedi.