10 Bin Liralık Rögar Kapağı Çaldılar
1 saat önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaklaşık 10 bin lira değerinde 26 rögar kapağı çalındı.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesine bağlı Evrensekiz
beldesinde yaklaşık 10 bin lira değerinde 26 rögar kapağı çalındı. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde 26 adet rögar kapağı çalındı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada Tekirdağ
'ın Saray
ilçesinde de aynı şekilde rögar kapağı hırsızlığı olayı meydana geldiği tespit edildi. Olayla ilgili F.K, U.G, G.M. ve E.Ç. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerden F.K, U.G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, G.M. ve E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili bağlantıları oldukları tespit edilen G.M. ve E.Ç. tekrar gözaltına alınarak Cumhuriyet Savcısının talimatı ile soruşturma işlemlerine başlandı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:16 Kaynak: İHA
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