10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başlıyor - Son Dakika

10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başlıyor

6 saat önce

Akçaabat Belediyesinin düzenlediği 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri, 2-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri başlıyor, System.String[]

Akçaabat Belediyesinin düzenlediği 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri, 2-11 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, düzenlediği basın toplantısında, tiyatro festivalinin amacının tiyatroyu insanlara sevdirmek olduğunu söyledi.

Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak hem kültürel gelişmeye katkı sağlamak hem insanlara tiyatroyu sevdirmek hem de şehrin kültür ve sanat hayatını canlı tutabilmek adına düzenledikleri festivalin bu yıl 10'uncusunu gerçekleştireceklerini ifade eden Ekim, etkinlikte Erzurum, Giresun, Bulancak, Ordu, Samsun ve Trabzon'daki tiyatro gruplarının sahne alacağını kaydetti.

Ekim, Akçaabat Erol Günaydın Sanat Merkezinde düzenlenecek tiyatro festivalinin biletlerinin, Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ücretsiz temin edilebileceğini de sözlerine ekledi.

10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri, 2 Mart'ta Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosunun "Boyacı" adlı oyunuyla başlayacak.

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:48 Kaynak: AA
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