Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Aramızda Kalsın
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Kiralık Aşk
07:00 İki Aile
09:00 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Sucu Kamil
14:00 Duy Beni
17:00 Kiralık Aşk
18:45 Star Haber
20:00 Tünel
22:45 Çok Akustik
Son Dakika › TV › 10 Eylül 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika