10 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 Son Durak
00:40 Şirinler: Kayıp Köy
01:30 Buzkıran
01:30 Arabulucu
02:30 Esra Erol'da
04:00 Bir Zamanlar Çukurova
05:10 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Şirinler: Kayıp Köy
20:00 Kuruluş Osman
21:50 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti