Son Dakika Haberleri: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

1 saat önce

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, System.String[]
AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında gazeteciliğin, her koşulda gerektirdiği dinamizm ve fedakarlığıyla icrası zor, ülkenin vicdanı olma vasfını elinde bulunduran nadide mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Demokrasinin gelişmesinde ve sağlıklı bir toplumun oluşumunda tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir gazetecilik anlayışının önemli olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kentimizin sosyal, eğitim, kültürel, sportif ve ekonomik gelişmesine gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan değerli basın çalışanları ulvi bir görevi yerine getirmektedir. AK Parti olarak daima basın mensuplarıyla uyumlu bir çalışma içerisinde olmaya özen gösterirken, gazetecilerimizin öneri, düşünce ve tespitlerine büyük önem veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarken, ebediyete intikal eden basın çalışanlarını rahmetle anıyor, görevi başında bulunanlara çalışmalarında üstün başarılar diliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:37 Kaynak: AA

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