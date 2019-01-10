10 Ocak nedeniyle Özcan'dan Basına Çiçek
1 saat önce
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan, Keşan'daki tüm basın kuruluşlarına çiçek gönderdi.
Keşan Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Erdoğan Demir ve Ali Osman Öngür 10 Ocak 2018 Çarşamba günü Keşan'daki basın kuruluşlarını ziyaret ederek, Özcan adına çiçek takdim ederek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladılar.
Basın kuruluşları 10 Ocak nedeniyle kendilerine çiçek gönderen Özcan'a teşekkür ettiler.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:39 Kaynak: Bültenler
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