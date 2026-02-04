10. Singapur Havacılık Fuarı Başladı - Son Dakika
10. Singapur Havacılık Fuarı Başladı

10. Singapur Havacılık Fuarı Başladı
04.02.2026 11:07
Fuar, Çin Hava Kuvvetleri'nin akrobasi gösterisi ve yeni uçakların sergisiyle dikkat çekiyor.

SİNGAPUR, 4 Şubat (Xinhua) -- Singapur'da salı günü Changi Sergi Merkezi'nde düzenlenmeye başlayan 10. Singapur Havacılık Fuarı'nda Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri'ne bağlı 1 Ağustos Akrobasi Takımı, altı adet J-10 savaş uçağıyla bir uçuş gösterisi gerçekleştirdi.

1 Ağustos Akrobasi Takımı, J-10C uçaklarına geçişlerinin ardından Singapur'da halka açık ilk gösterisini gerçekleştirdi.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi de yerli olarak geliştirilen C919 ve C909 uçaklarının 10. Singapur Havacılık Fuarı'nda sergilendiğini, C919 uçağının uçuş gösterisi gerçekleştirdiğini açıkladı.

158-192 yolcu kapasitesine sahip C919 yolcu jet uçağı 4.075-5.555 kilometre uçuş gerçekleştirebiliyor. C919 ilk tanıtım uçuşunu 2024 Singapur Havacılık Fuarı'nda gerçekleştirmişti.

Bu yılki etkinlik, Çin Ticari Uçak Limited Şirketi'nin oftalmik tanı ve cerrahi ekipmanlarla donatılmış C909 tıbbi uçağını Güneydoğu Asya'da ilk kez sergilediği etkinlik olma özelliği taşıyor.

Bu yılki fuarda Çin Ticari Uçak Limited Şirketi, Shanxi Zafer Genel Havacılık şirketiyle üçü kesin sipariş, üçü niyet mektubu olmak üzere toplam altı adet C909 yangın söndürme uçağının tedarikine ilişkin bir anlaşma imzaladı.

Çin Ticari Uçak Limited Şirketi, bugüne kadar 200'den fazla C919 ve C909 uçağı teslim edildiğini belirtti.

3 Şubat'ta başlayan Singapur Havacılık Fuarı 8 Şubat'a kadar sürecek.

Kaynak: Xinhua

