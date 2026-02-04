10 Taşınmaz Özelleştiriliyor - Son Dakika
Ekonomi

10 Taşınmaz Özelleştiriliyor

04.02.2026 09:16
ÖİB, 7 ildeki 10 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştiriyor. İhaleye katılım tarihleri belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 7 ildeki 10 taşınmazı "satış" yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Şile, Konya'nın Meram ve Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçelerinde birer, Nevşehir'in Merkez, Antalya'nın Manavgat ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde ikişer taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Söz konusu 7 ildeki 10 taşınmaza ilişkin ihale şartnamesi bedeli 5 bin lira ila 25 bin lira, geçici teminat bedeli de 1 milyon 250 bin lira ila 30 milyon lira arasında belirlendi.

İhaleye katılmak isteyenlerin, Ankara, İstanbul ve Konya'daki taşınmazlar için 24 Şubat, Nevşehir ve Şanlıurfa'daki taşınmazlar için 25 Şubat, Antalya ve Muğla'daki taşınmazlar için 26 Şubat'a kadar teklif vermeleri gerekiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden teklif alınarak pazarlık usulüyle yapılacak ve açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi

10:25
Dev bir marka daha Türkiye'ye geliyor: Yeni otomobiller yola çıktı bile
09:59
Netanyahu'nun Aliyev'e gönderdiği mesaj imza törenine damga vurdu
09:43
Bahçeli'nin görmek istemeyeceği anket
09:03
Dilek İmamoğlu'nun kardeşi uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
08:59
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu
08:31
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
