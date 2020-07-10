10 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Payitaht Abdülhamid
00:45 Kalk Gidelim
03:05 Elimi Bırakma
05:55 Yiyeceğin Serüveni
05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:20 Ferhunde Hanım ve Kızları
06:35 Sağlıklı Mutfak
07:05 Sağlıklı Mutfak
07:35 Osmanlı Tokadı
08:05 Osmanlı Tokadı
10:15 Tozkoparan
11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:55 Elimi Bırakma
16:05 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Şampiyon
20:00 Yeşil Yol
23:15 Soru Küpü