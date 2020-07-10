10 Temmuz 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:05 Payitaht Abdülhamid

00:45 Kalk Gidelim

03:05 Elimi Bırakma

05:55 Yiyeceğin Serüveni

05:55 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:20 Ferhunde Hanım ve Kızları

06:35 Sağlıklı Mutfak

07:05 Sağlıklı Mutfak

07:35 Osmanlı Tokadı

08:05 Osmanlı Tokadı

10:15 Tozkoparan

11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:55 Elimi Bırakma

16:05 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Şampiyon

20:00 Yeşil Yol

23:15 Soru Küpü