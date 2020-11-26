10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Bu yıl "Herkes için adalet" temasıyla düzenlenen 10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.

"Ben Masumum" temasıyla yapılan festivalin ödül töreni, festivalin YouTube sayfasından çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Festival Direktörü Bengi Semerci törende yaptığı konuşmada, dolu dolu bir programla sinemaseverlerin karşısına çıktıklarını söyledi.

Pandemi nedeniyle üretimin durduğunu, salonların kapandığını belirten Semerci "10. kez ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Bu yıl sinema salonlarında olamadık, misafir ağırlayamadık. Pandemi koşullarının kötüleşmesi nedeniyle tedbir alınsa bile törenimizi bir solonda yapmaya cesaret edemedik. Törene katılacak olanların sağlıkları bizim için her şeyden önemli. Bu nedenle şimdi burada çevrim içi bir tören yapıyoruz ama her şeye rağmen bir festival için 10. yılı kutlamak güzel bir duygu." dedi.

Festival Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer ise katılımcılara teşekkür etti.

Gecede, Uluslararası Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü"nü, "Yabancı" filmiyle Nader Saeivar aldı.

Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'nda, Mustafa Kemal Altıner'in "İnsiyak" filmi "Jüri Özel Ödülü"ne layık görülürken, "Öğrenci Jürisi Ödülü" "Dünyanın Damarları" filmiyle Byambasuren Davaa'ya verildi.

Altın Terazi Kısa Metraj Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" Onur Güler'in "YARA" filmine verildi.

Festivalde yarışan filmler, 28 Kasım'a kadar "online.icapff.com" adresinden izlenebilecek.