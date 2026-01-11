10 Yaşındaki Çocuk Ambulansa Yol Açtı - Son Dakika
10 Yaşındaki Çocuk Ambulansa Yol Açtı

11.01.2026 00:18
Bayrampaşa'da Ahmet Haci İbrahim, ambulansa yol açarak trafikte büyük bir dayanışma örneği gösterdi.

Bayrampaşa'da sokak arasında trafik sıkışıklığı nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ambulansa yol açan 10 yaşındaki Ahmet Haci İbrahim ve babası Muhammed Haci İbrahim yaşananları anlattı.

Altıntepsi Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli Muhammed ve Dua Haci İbrahim çiftinin 10 yaşındaki oğlu Ahmet Haci İbrahim'in, önceki gün vakaya gitmeye çalıştığı sırada trafikte ilerlemekte zorlanan ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirdiği anlara ilişkin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yürekleri ısıttı.

Olayın ardından ambulansa yardımcı olan Ahmet ile babası Muhammed Haci İbrahim yaşananları anlattı.

Ambulansın araçlardan dolayı ilerleyemediği için yardımcı olmak amacıyla yolu açmaya çalıştığını belirten 4'üncü sınıf öğrencisi Ahmet Haci İbrahim, "Çok araba vardı, ambulansın çıkmasına izin vermiyordu. Ben geldim arabalar durdu, ambulans çıktı. Annemin yanına gittim 'Aferin sen çok güzel yaptın.' dedi. Çok acil hasta vardı ben de yardımcı olmak istedim. Benim annem, babam 'Herşeye yardımcı ol.' dedi." diye konuştu.

"Oğlumu böyle gördüğüm için çok memnun oldum"

Baba Muhammed Haci İbrahim ise "Oğlum yardımcı oldu, çok memnun oldum. Ben oğluma öyle öğrettim, büyüklere saygılı olması lazım ve ambulanslara her daim yol vermesi lazım. Ne olursa olsun, yaşlılara ve herkese... Çok iyi oldu, oğlumu böyle gördüğüm için çok memnun oldum, çok onur duyduk." ifadelerini kullandı.

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde önceki gün vakaya gitmeye çalışan ambulans, ara sokaklarda oluşan trafikte ilerlemekte güçlük çekmiş, bunu fark eden bir çocuk, ambulansın geçişini kolaylaştırmak için sokakların kesiştiği yol ağzına geçerek el işaretleriyle trafiği durdurmuştu.

Bölgede bir yöne giden trafik akışının kesilmesinin ardından ambulans da bulunduğu sokaktan hızla yoluna devam etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun yola çıkıp otomobilleri durdurması ve el işaretleriyle ambulansın bulunduğu sokaktaki trafiği yönlendirmesi yer almıştı.

Kaynak: AA

