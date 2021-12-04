10 yaşındaki yazar imza gününde okurlarıyla buluştu - Son Dakika

10 yaşındaki yazar imza gününde okurlarıyla buluştu

Yazar Ebrar Çolak: "Ailem kitap okumamı tavsiye etti, ben ise yazdım"

NEVŞEHİR - İlk kitabını 10 yaşında yazan Ebrar Çolak, Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kitap Fuarında okurlarıyla buluştu.

10 yaşında ilk kitabını kaleme alan Çolak, kitap fuarında kitapseverlerle buluştu. İmza gününde okurlarıyla buluşan Çolak; "Çok kitap okudum. Annem, babam edebiyat öğretmeni oldukları için bana çok kitap okumamı tavsiye ettiler. Ben de yazmaya karar verdim. Hikayemde üç kardeş var. Babaları hastalandığı için yaşlı bilgeden ilaç istiyorlar. Bilge de onlara altın yumurta olduğunu söylüyor. Altın yumurtayı bulmak için maceraya çıkıyorlar" dedi. Çocuklara çok kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Ebrar Çolak; "Çok kitap okuduklarında daha çok bilgileri olur. Onlar da okuyabilir ve yazabilirler. Kütüphanelerden de kitap alarak okuyabilirler. Kitap yazmak çok güzel bir duygu. Yazdıkça hevesim artıyor. Hevesim arttıkça da kitap okuyorum. Kitap fuarında da diğer yazarlar ile tanıştığım için de çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Ebrar Çolak'ın Babası Edebiyat Öğretmeni Yazar Harun Çolak ise; "Kızım okumaya meraklı birisiydi. Kızımızı kitap okuması için yönlendirdiğimizde, o da ilgi ile kitaplara yöneldi. Daha sonra da oluşan birikimi ile bir kitap yazdı. Bu ilk kitabı, yeni projeleri de var. Yeni kitaplar yazmayı da hedefliyor. Yazar bir baba olarak kızımla gurur duyuyorum. Daha güzel eserler yazacağını düşünüyorum" dedi.

Kapadokya Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Oğuz Özdem de yaptığı açıklamada, Ebrar'ın kentte bir ilki gerçekleştirdiğini aktararak; "Ebrar ilk kitabını çıkarttı. Ben bunun devamının da geleceğini düşünüyorum. Kitabını bana getirdiğinde büyük bir zevkle okudum. Kitabı üzerinde de tartıştık. Yaşı küçük ve yeteneği olan tüm çocuklarımızı derneğimize bekliyoruz. Çocuklar ile ilgili de bir takım çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Ebrar da çıkartmış olduğu kitapla Nevşehir'de bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Kendisini kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kitap fuarına ilginin her geçen gün arttığını söyleyen Kapadokya Yazarlar Derneği üyesi Osman Aytekin de; "Biz de kitap fuarında yerimizi aldık. Dernek olarak Nevşehir'e bir değer katmaya çalışıyoruz" dedi. Küçük yazar Ebrar Çolak'ın imzaladığı kitabı alan Esila Uğurlu; "Kitap güzele benziyor. İlk fırsatta okuyacağım" dedi.