10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

CHP'Lİ SEDEFÇİ'YE 8 YIL 4 AY HAPİS

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Hamdi Sedefçi, şehir içi içme suyu şebekesi imtiyaz ihalesine ve bu ihalenin hazırlanması için danışman tutulması için açılan ihaleye fesat karıştırmak suçundan toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜL VE BAYKAL 100 DAKİKA GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Çankaya Köşkü'nde görüştü.

1 saat 40 dakika süren görüşmenin ardından Baykal herhangi bir açıklama yapmadı.

KAR YAĞDI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Bingöl'de aniden bastıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Çapakçur ve Şişmantürk köprülerinde onlarca araç mahsur kaldı.

MERSİN POLİSİNDEN MİNİBÜS DENETİMİ

Mersin polisi şehirden faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında kesici ve delici alet denetimi yaptı. Minibüsleri tek tek durduran ekipler, yolculara sürücülerin kurallara uyup uymadığını sordu.

YILMAZ DURU SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden yönetmen, yapımcı, senarist ve oyuncu Yılmaz Duru son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılımın az olması dikkat çekerken, Türk sinemasının ünlü isimleri vefasızlıktan yakındı. İHA