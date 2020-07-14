10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı

"BOĞAZ'A ATIK SU GİRİŞİNİ ENGELLEYECEĞİZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 3 yıl içinde Boğaz'a atık su girişini tamamen engelleyeceğiz" dedi.

FRANSA MİLLİ GÜNÜ KUTLANDI

Fransa Milli Günü Fransa Büyükelçiliği'nde verilen bir resepsiyonla kutlandı.

Katılanlar arasında Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve eşi, Cumhuriyet Halkçı Parti İstanbul milletvekili İlhan Kesici, Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Muş milletvekili Sırrı Sakık, yerli ve yabancı misyon şefleri katıldı. Maliye Bakanı Şimşek, Fransa'nın Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabulünde desteklediğini belirtti.

DEDE KORKUT ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ŞÖLENİ

Bayburt'ta bu yıl 16.'sı düzenlenen Dede Korkut Uluslararası Kültür Sanat Şöleni, renkli görüntülerle başladı. Şenliklere yurt dışından katılan halk oyunları ekiplerinin gösterileri, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

"MENASART" İLK KEZ LÜBNAN'DA DÜZENLENİYOR

Uluslararası Sanat Fuarı "Menasart", dünya çapında 30 sanat galerisinin de katılımıyla Beyrut'ta başladı. Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Asya'dan sanatçıların katıldığı fuar, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta açıldı. Ortadoğu'da düzenlenen eşsiz ve özel etkinliklerden biri olarak nitelenen Uluslararası Sanat Fuarı, lider konumdaki 30 galerinin de katılımıyla bölgede ilk defa düzenleniyor. Kültürel ve Sanatsal etkinliklerin de yer alacağı fuarın, Dünya çapındaki sanat uzmanları ve koleksiyonculardan yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

(İHA)

Türkiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 10 yıl önce bugün neler oldu ? - Son Dakika
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Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek
16:20
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
15:29
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
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