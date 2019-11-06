Son Dakika Haberleri: 10. yılı 5 projeyle kutladılar
Son Dakika Spor 10. yılı 5 projeyle kutladılar

10. yılı 5 projeyle kutladılar

6 saat önce

Londra'da bulunan The Excel'de yapılan etkinlikte yeni mobil kart oyunu Legends of Runeterra, yeni MOBA oyunu League of Legends Wild Rift, League of Legends Espor Menajerliği, 2020 yılında çıkacak League of Legends animasyon dizisi Arcane ve uzun metrajlı belgesel League of Legends Köken tanıtıldı.

10. yılı 5 projeyle kutladılar, System.String[]

Londra'da bulunan The Excel'de yapılan etkinlikte yeni mobil kart oyunu Legends of Runeterra, yeni MOBA oyunu League of Legends Wild Rift, League of Legends Espor Menajerliği, 2020 yılında çıkacak League of Legends animasyon dizisi Arcane ve uzun metrajlı belgesel League of Legends Köken tanıtıldı.


The Excel'de yapılan organizasyona LoL ekosisteminde yer alan oyuncular ve basın mensupları katıldı. Yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı organizasyonda yeni oyunlar deneyimlendi.


Riot Games, küresel toplumsal etki oluşturmak isteyen ve kar amacı gütmeyen ve şimdiden 4 milyon dolar toplanan Riot Games Toplumsal Etki Fonu'nu da hayata geçirdi.


Etkinlik sırasında bir araya geldiğimiz Riot Games EMEA Bölgesi Direktörü Hasan Çolakoğlu, "League of Legends ekosistemi, bugün 100 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu sistemlerin Türkiye'de gelişime açık olduğunu düşünüyoruz. Gelecek yıllarda Uluslararası bir finali Türkiye'ye getirmek istiyoruz. Örneğin İstanbul'da MSI ya da All Star etkinliği gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:54 
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