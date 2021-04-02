100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Milli Egemenlik Sempozyumu, yarın sona erecek - Son Dakika

TBMM himayesinde İstanbul Üniversitesi (İÜ) tarafından düzenlenen "100. Yıl Perspektifiyle 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Milli Egemenlik Sempozyumu" yarın çevrim içi gerçekleştirilecek panellerle sona erecek.
Sempozyum, "2021 İstiklal Marşı Yılı" etkinlikleri kapsamında Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın katılımıyla düzenlendi.
Şentop'un açılış konuşmasının ardından düzenlenen panelde "100. Yılda Kuruluş Belgesi Olarak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu" konuşuldu.
Sempozyumun yarın çevrim içi düzenlenecek oturumlarında ise "Tarihsel Arka Plan Işığında 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu", "1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun Yapım Süreci ve Temel Özellikleri", "1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve Milli Egemenlik Genel Değerlendirme" başlıkları ele alınacak.
Yarın sona erecek sempozyum, üniversitenin YouTube kanalından takip edilebilecek.
Kaynak: AA
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