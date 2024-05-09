Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü

Spor

Son haftalarda kritik puan kayıpları yaparak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Süper Lig devi Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor.

15 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan Cengiz Ünder beklentileri karşılayamadı. Başarılı futbolcunun gösterdiği performans takımı mutlu etmezken, eski takımından gelen teklif ilk aşamada olumlu karşılandı ve beklemeye geçildi.

ROMA DEVREDE

Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif yapan Roma, 3 milyon euro kiralama parası + 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin ilk aşamada bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.