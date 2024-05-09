Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Cengiz Ünder, beklenen performansı gösteremeyince transfer listesine konuldu. Sezon başında 15 milyon euroya transfer edilen milli futbolcu için eski takımı Roma devreye girdi. Roma, 3 milyon euro kiralama bedeli ve 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla teklifte bulundu. Fenerbahçe'nin bu teklife ilk aşamada olumlu yaklaştığı ve görüşmelerin sezon sonunda devam edeceği belirtildi.

09.05.2024 15:08  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son haftalarda kritik puan kayıpları yaparak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Süper Lig devi Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Cengiz Ünder ile yollar ayrılıyor.

15 MİLYON EUROYA TRANSFER OLDU

Sezon başında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında katılan Cengiz Ünder beklentileri karşılayamadı. Başarılı futbolcunun gösterdiği performans takımı mutlu etmezken, eski takımından gelen teklif ilk aşamada olumlu karşılandı ve beklemeye geçildi.

ROMA DEVREDE

Fenerbahçe'ye kiralık olarak teklif yapan Roma, 3 milyon euro kiralama parası + 9 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklifte bulundu. Sarı-lacivertlilerin ilk aşamada bu teklife olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Cengiz Ünder, Fenerbahçe, Roma, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ferhat eser: gese spa kulübünün kızıyla karısı adamın tüm enerjini bitirdi adam idmanı sahada değil evde yapıyordu hahahaha: )) 1 3 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Galatasaray’ımızın enerjisi bitmez 50 milyon taraftar var birimiz yorulsa birimiz geçeriz arkana 2 0 ferhat eser: gese spa kulübü karın ayfer yumuşacık süt beyazı tazecik 1 1

15:34 İsrail Dışişleri Bakanı’nın “Ticaret kısıtlaması kaldırıldı“ İddiasına Ticaret Bakanlığı’ndan yalanlama İsrail Dışişleri Bakanı'nın "Ticaret kısıtlaması kaldırıldı" İddiasına Ticaret Bakanlığı'ndan yalanlama
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
13:27 İsrail’in gövde gösterisine Kassam Tugayları’ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız İsrail'in gövde gösterisine Kassam Tugayları'ndan cevap: Ordunuzun onurunu bombalayacağız
10:56 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38’e çıkardı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'e çıkardı
15:15 Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur Utku Caner Çaykara: Önceliğimiz deprem ve kentsel dönüşüm konusudur
15:09 Ne umutlarla transfer edilmişti Fenerbahçe’de milli yıldıza da yol göründü Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü
15:08 Putin, Zafer Bayramı’nda batılı ülkelere mesaj gönderdi Putin, Zafer Bayramı'nda batılı ülkelere mesaj gönderdi
15:03 Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor Ana muhalefet partisi lideri eşcinsel evlilik hazırlığı yapıyor
14:32 Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak Kate Middleton iyileşme sürecinde, halka açık etkinliklere katılacak
14:17 Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, göreve geldiği günden beri yaptığı projeleri anlattı
14:12 Görenler tanıyamıyor Kolpaçino’nun Şahin’i Serkan Şengül bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Kolpaçino'nun Şahin'i Serkan Şengül bambaşka biri oldu
13:08 Gümüşhane’de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu Gümüşhane'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 16:00:23. #1.13#
SON DAKİKA: Ne umutlarla transfer edilmişti! Fenerbahçe'de milli yıldıza da yol göründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement