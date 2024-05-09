Gümüşhane\'de İş Kazası: İşçinin Sol Kolu Koptu

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki katı atık aktarma istasyonunda çalışırken sol kolunu palete kaptıran işçinin sol kolu koptu. İşçi ve kopan kolu ambulans helikopterle Trabzon'a sevk edildi.

Kelkit ilçesine bağlı Büyük Camii Mahallesi'nde bulunan katı atık aktarma istasyonunda meydana gelen olayda Bayburt'a gönderilmek üzere katı atık yüklemesi yapan Osman Zorlu (40), atık taşıyan paletin sıkışması nedeniyle duruma müdahale etti. Sıkışan parçayı çıkarmaya çalışan Zorlu sol kolunu palete kaptırdı. Sol kolu kopan Zorlu, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Kopan kolu ile birlikte Kelkit Devlet Hastanesine kaldırılan Zorlu talep edilen ambulans helikopterin gelmesinin ardından Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 3 çocuk babası ağır yaralı işçi Zorlu'nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE