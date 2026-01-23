Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 103 futbol menajerine 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası verildiğini duyurdu.
TFF, bahis eylemi nedeniyle PFDK'ye sevk edilen 103 futbol menajerine verilen cezaları açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre söz konusu menajerler 45 gün ila 12 ay men cezasına çarptırıldı.
Son Dakika › Spor › 103 Futbol Menajerine Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?