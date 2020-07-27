104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Van 'da bir minibüste 104 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 09:18

Kaynak: AA

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