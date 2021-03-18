106 yıldır unutulmuyorlar - Son Dakika

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde de 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.30'da başlayan program Atatürk Anıtı önüne çelenk sunumuyla devam etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan anma programına Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve yakınları, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. - ORDU