11 Bin 150 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
47 dakika önce
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 11 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 11 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Çaldıran
ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde ikamet eden şüpheli şahsın yasadışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları evinin garajında bulundurduğu bilgisi üzerine Yukarı Gülderen
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Belirlenen adreste yapılan operasyonda, şüpheli şahsın garajında 11 bin 150 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
(Mehmet Salih
Akkuş/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:41 Kaynak: İHA
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