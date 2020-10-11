11 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Süper Lig Maç Özetleri

00:00 Süper Lig Maç Sonu

00:30 This is Paris

00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

01:00 Süper Lig Özel

01:00 Maç Saati

02:00 Geniş Özet

02:00 Geniş Özet Uefa Şampiyonlar Ligi

02:30 Maç Saati

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:15 Süper Lig Maç Sonu

04:30 Süper Lig Özel

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 Maç Saati

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:00 Maç Saati

09:45 Süper Lig Maç Özetleri

10:00 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:45 Süper Lig Haftanın Golleri

12:00 Sanal Direktor

12:00 Maç Saati

12:00 Sanal Direktör

13:00 Taraftar

13:00 Futbolun Şehirleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

16:00 Maç Saati

16:35 Maç Başlıyor

17:30 This is Paris

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

20:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig Özel

21:00 Milli Maç Özel Maç Sonu

21:45 Selçuk İnan Hikaye

22:00 Maç Saati

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:30 Gamer

23:30 Milli Maç Özel