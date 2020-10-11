Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Süper Lig Maç Özetleri
00:00 Süper Lig Maç Sonu
00:30 This is Paris
00:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
01:00 Süper Lig Özel
01:00 Maç Saati
02:00 Geniş Özet
02:00 Geniş Özet Uefa Şampiyonlar Ligi
02:30 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:15 Süper Lig Maç Sonu
04:30 Süper Lig Özel
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
08:00 Maç Saati
09:45 Süper Lig Maç Özetleri
10:00 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:45 Süper Lig Haftanın Golleri
12:00 Sanal Direktor
12:00 Maç Saati
12:00 Sanal Direktör
13:00 Taraftar
13:00 Futbolun Şehirleri
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
16:00 Maç Saati
16:35 Maç Başlıyor
17:30 This is Paris
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
20:00 UEFA Avrupa Ligi Review Show
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Review Show
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig Özel
21:00 Milli Maç Özel Maç Sonu
21:45 Selçuk İnan Hikaye
22:00 Maç Saati
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:30 Gamer
23:30 Milli Maç Özel
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 11 Ekim 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika