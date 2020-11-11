11 Kasım Milli ağaçlandırma Günü - Son Dakika

Siyahser Mevkisi'nden görünüm
Toplu fotoğraf çekimi
Çam fidanlarının dikilmesi
Fidanlara can suyu verilmesi - Karaman
Karaman'da gerçekleştirilen etkinlikte, toprakla buluşan fidanlara can suyu verildi.
Siyahser Mevkisi'nde düzenlenen programda, protokol üyeleri, 5 bin kara çam fidanının dikimi gerçekleştirildi.
Programa Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
- Kaynak: AA
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