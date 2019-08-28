Son Dakika Haberleri: 11. Kırkpınar Sanat Akşamları başladı
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11. Kırkpınar Sanat Akşamları başladı

1 saat önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Kırkpınar Sanat Akşamları, "Haydi Masallara" isimli çocuk oyunuyla başladı.

11. Kırkpınar Sanat Akşamları başladı, System.String[]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Kırkpınar Sanat Akşamları, "Haydi Masallara" isimli çocuk oyunuyla başladı.
Gürcan Salihoğlu'nun yönettiği oyunu izlemeye gelen minik seyirciler zaman zaman oyuna dahil olarak eğlenceli anlar yaşadı.
Etkinliklerin çocuk tiyatroları bölümünde "Sev Kardeşim" isimli tiyatro oyunu 3 Eylül saat 20.30 ve "Süper 5'ler Takımı" isimli tiyatro ise 10 Eylül 20.30'da minik seyircileriyle buluşacak.
Etkinliğin konserler bölümü ise 29 Ağustos saat 21.30'da Cem Adrian konseri ile başlayacak. 4 Eylül'de de sanat yaşamının 50. yılını kutlayan Erol Evgin, Kırkpınar Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverlere buluşacak.
Ferhat Göçer ve Birsen Tezer konserleriyle devam edecek olan 11. Kırkpınar Sanat Akşamları 14 Eylül akşamı gerçekleşecek Nazan Öncel konseriyle sona erecek.
Kırkpınar, Sapanca, Sakarya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:02 Kaynak: AA
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