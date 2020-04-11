11 Nisan 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

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11 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
27 dakika önce
11 Nisan 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:15 Gizli Gerçekler
02:05 Yeni Gelin
03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
04:45 Aşk Laftan Anlamaz
04:47 Yeni Gelin
05:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Kendine İyi Bak
08:15 Hayat Güzeldir
09:30 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
13:00 Kuaförüm Sensin
13:00 Canım Kardeşim
14:30 Canım Kardeşim
15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Gizli Gerçekler
23:45 11 Eylül
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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